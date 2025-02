Lapresse.it - Commerzbank, prevede taglio di 3.900 posti lavoro entro il 2028

, istituto di credito tedesco, ha annunciato che eliminerà 3.900dia tempo pienoil, in gran parte della Germania. Lo ha comunicato la banca della Germania nell’aggiornamento del piano industriale.Verrà aumentato il personale in aree selezionateI tagli aididisaranno accompagnati da aumenti del personale in ‘aree selezionate’ come le sedi internazionali, con il risultato di un organico globale sostanzialmente costante di 36.700 persone, ha spiegato la banca tedesca nel suo aggiornamento strategico.utile a 2,4 mld in 2025 e payout 100% in 2025-circa 700 milioni di euro di costi di ristrutturazione al lordo delle imposte nel 2025, puntando con un risultato netto di 2,4 miliardi di euro al netto di tali oneri per l’anno.