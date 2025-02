Cultweb.it - Com’era fatto il bunker dove Adolf Hitler si tolse la vita, può essere visitato?

Leggi su Cultweb.it

Ildi, noto come Führer, era una struttura sotterranea situata a Berlino, progettata per offrire protezione durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Costruito in due fasi tra il 1936 e il 1944, il complesso si trovava sotto il giardino della Cancelleria del Reich ed era composto da due sezioni: il Vor, una parte più superficiale destinata agli ospiti e alla sicurezza, e il più profondo Führer, appunto, riservato ae ai suoi collaboratori più stretti.Il Führeraveva pareti in cemento armato spesse circa quattro metri e si trovava a circa 8,5 metri di profondità. Era dotato di 30 stanze suddivise in vari ambienti, tra cui uffici, camere da letto, sale riunioni e un generatore autonomo per garantire l’energia elettrica. Gli ambienti erano angusti, scarsamente illuminati e caratterizzati da un’atmosfera claustrofobica, nonostante alcuni tentativi di renderli più confortevoli con arredi della Cancelleria del Reich.