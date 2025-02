Serieanews.com - Colpito da un pugno: l’arbitro di Bruges-Atalanta ancora nella bufera

Leggi su Serieanews.com

beffata al 94’: Gasperini furioso, maMeler sembra essere particolarmente abituato alle polemiche (e alle botte)da undi(Foto: Ansa) – serieanews.comSe Bergamo ieri notte avesse avuto una colonna sonora, sarebbe stata una compilation di insulti in tutte le lingue del mondo. Sì, perché l’, dopo aver accarezzato il sogno di un pareggio prezioso in casa del, è stata punita al 94’ da un rigore che definire generoso è un eufemismo.E il protagonista, tanto per cambiare, è stato lui: Halil Umut Meler,turco che si è guadagnatouna volta i titoli delle cronache, ma non certo per meriti sportivi.A perdere la pazienza per primo è stato Gian Piero Gasperini, espulso dopo il triplice fischio e inquadrato mentre mandava platealmente a quel paeseuscendo dal campo.