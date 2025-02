Rompipallone.it - Colpaccio Monza, Galliani a Milano per chiudere l’ex Barcellona

Ultimo aggiornamento 13 Febbraio 2025 15:47 di Clemente GrimaldiIlsogna la salvezza eprova a dare una svolta decisiva: l’amministratore delegato aperl’ex Barcellona.Nonostante manchino ancora quattordici giornate alla fine di questo campionato, la stagione delsembra già essere compromessa. Nelle prime giornate, la squadra di Alessandro Nesta era parsa solida, riuscendo a strappare un pareggio anche contro squadre importanti come Inter e Fiorentina. La sconfitta contro la Juventus risultò decisiva per l’ex difensore italiano, esonerato e sostituito da Salvatore Bocchetti.Il nuovo tecnico vince solo una partita nelle successive giornate, con la pesante sconfitta in casa della Lazio che convincea richiamare Nesta sulla panchina brianzola.