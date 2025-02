Lanazione.it - CO2 Pacman, presentato a Firenze il simulatore che rende più semplice decarbonizzare le isole

, 12 febbraio 2025 - Accelerare la transizione ecologica ere la decarbonizzazione accessibile alla politica e ai cittadini. Questo è l'obiettivo di CO2, il progetto europeo che sta sviluppando uno strumento innovativo per supportare la pianificazione della neutralità climatica nelledel Mediterraneo e, più in generale, in qualsiasi territorio. Finanziato dal programma Interreg Euro-Med, CO2(COoperation and CO-designing PArtnership for CliMAte Neutrality) riunisce dieci partner europei provenienti da sette paesi, con il coordinamento dell'Università di Siena e la partecipazione del dipartimento di Architettura dell’Università di. Il progetto prevede lo sviluppo di un portale interattivo che consentirà di esplorare diversi scenari di decarbonizzazione e valutare l'efficacia di specifiche soluzioni.