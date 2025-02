CM com – Il solito Milan da psicanalisi mai una partita uguale all’altra | gli All Star assenti tranne uno|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-13 10:15:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Se continua così. La quinta dell’anno scorso (Bologna) è già stata eliminata. La quinta dell’anno prossimo, non ci sarà. Cioè non arriverà dalla Serie A. Il primo pensiero va al ranking, che non ci vede esattamente in pole-position, ecco. Il secondo va all’Atalanta derubata in Belgio, con un rigore che è una vergogna per la Champions, prima ancora che per il Bruges. Il terzo pensiero va al, autore di unadi rara bruttezza. Squadra senza gioco né giocatori.Il sogno della formazione “All”, scolorisce sotto la pioggia di Rotterdam, dove la sfida immaginata da Conceicao dura appena tre minuti, ovvero il tempo necessario per archiviare un’imbucata sprecata da Reijnders e la dormita di Maignan sul tiro non irresistibile di Peixao.