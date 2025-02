Amica.it - Clean girl make-up, gli indispensabili per il look fresco e naturale

Dopo anni in cui a dominare la scena beauty è stato il contouring, tecnica che usa il trucco per modificare i lineamenti, negli ultimi tempi persino le dive di Hollywood sembrano essersi votate a una nuova estetica più minimalista. Il “-up” è ormai una tendenza, ma più che un trucco che c’è, ma non si vede, è un trucco sobrio, discreto e che valorizza i punti forti del viso senza stravolgerli.Il-up, ilda ragazza pulita, ruota tutto intorno alla carnagione, impeccabile e dall’aspetto, luminoso e naturale. I lineamenti vengono messi in evidenza con sapienti tocchi di illuminante e blush, in tonalità che si armonizzano all’incarnato e alla chioma. La copertura è leggera, i colori in generale più tenui anche per labbra e occhi, ma sempre con quel tocco di lucentezza che rende tutto curato e raffinato.