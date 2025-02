Calciomercato.it - Clausola e nuovo accordo per Thuram: l’Inter ha già deciso | CM.IT

Il figlio d’arte cerca il recupero per il big match contro la Juventus, intanto il club nerazzurro risponde agli assalti dall’estero per il centravanti franceseSimone Inzaghi incrocia le dita e spera di recuperare Marcusper il sempre sentitissimo Derby d’Italia di domenica sera in casa della Juventus.Marcus(LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante francese anche questa mattina ha svolto una seduta personalizzata, lontano dal resto della squadra.sente ancora un po’ di dolore alla caviglia, dopo la contusione rimediata nell’ultimo match vinto dalcontro la Fiorentina. Saranno decisivi gli allenamenti di domani e sabato prima della partenza per Torino, anche se continua a filtrare fiducia sul recupero del figlio d’arte per affiancare capitan Lautaro Martinez nell’attacco nerazzurro.