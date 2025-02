Spettacolo.periodicodaily.com - Clara in Gara al 75° Festival di Sanremo con “Febbre”

Clara Soccini, nota come Clara, partecipa alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il suo nuovo singolo "Febbre", disponibile dal 12 febbraio. Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale e può essere acquistato in formato vinile 7"-45 giri, che include anche "Diamanti Grezzi", la canzone presentata al Festival di Sanremo nel 2024.

L'Outfit di Clara: Un Abito Firmato Roberto Cavalli

Per la serata inaugurale, Clara ha scelto di indossare un abito custom made di Roberto Cavalli, realizzato dal direttore creativo Fausto Puglisi e proveniente dalla collezione primavera/estate 2025.