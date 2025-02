Oasport.it - Civitanova-SK Ankara oggi in tv, Challenge Cup volley 2025: orario, programma, streaming

giovedì 13 febbraio (ore 20.30) si gioca-SK, semifinale d’andata dellaCup dimaschile, la terza competizione europea per importanza. I cucinieri si presentano all’appuntamento dopo aver perso contro Modena per 3-1 in campionato, ma partiranno con tutti i favori del pronostico contro la formazione turca.I vincitori della Coppa Italia saranno impegnati tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum e puntano a ottenere un risultato di rilievo, in modo da ipotecare la qualificazione in vista dell’incontro di ritorno previsto tra un paio di settimane. La Lube ha regolato Karlovarsko, Topola e Groningen prima dell’incrocio con la compagine anatolica.potrà fare affidamento sul bomber Adis Lagumdzjja, sugli schiacciatori Mattia Bottolo e Aleksandar Nikolov, sul palleggiatore Mattia Boninfante.