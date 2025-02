Romadailynews.it - Cina: Shaanxi, contea di Longxian ospita parata di Shehuo

Delle persone assistono a unadiper celebrare la Festa delle lanterne nelladi, citta’ di Baoji, nella provincia nord-occidentale cinese dello, ieri 12 febbraio 2025., anticamente chiamata Long Zhou, e’ nota per la localedi, caratterizzata da performance autentiche e inclusive e da un trucco del viso semplice ma raffinato. Questa, un antico spettacolo che gode di ampia popolarita’ nelle aree rurali di tutta la, ha avuto origine da antiche attivita’ sacrificali durante le quali si pregava per un buon raccolto, circa 2.000 anni fa. In seguito, con l’incorporazione di spettacoli di danze e canti, lasi e’ gradualmente trasformata in un’usanza popolare messa in scena durante la Festa di primavera e la Festa delle lanterne, che si credeva allontanasse il cattivo auspicio e portasse un buon inizio nel nuovo anno.