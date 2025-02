Romadailynews.it - Cina: “Ne Zha 2”, guadagni totali comprese prevendite raggiungono 10 mld yuan

globali del film d’animazione cinese “Ne Zha 2”,le, hanno superato i 10 miliardi di(circa 1,39 miliardi di dollari), secondo i dati forniti stasera dalla piattaforma di biglietteria Maoyan. Questo traguardo arriva al 16mo giorno dall’uscita del film durante il Capodanno cinese, il 29 gennaio. Il risultato si aggiunge a una lista crescente di record per il film, che e’ diventato il primo film a incassare un miliardo di dollari in un singolo mercato e il primo titolo non hollywoodiano a entrare nell’ambito club del miliardo di dollari. Agenzia Xinhua