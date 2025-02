Romadailynews.it - Cina: italiani abbracciano celebrazioni interculturali per Capodanno cinese

Durante il, Alberto Casartelli, un italiano di 48 anni, ha intrapreso un viaggio attraverso lacon la moglieLiu Wei e il loro bambino. La famiglia e’ partita dalla citta’ natale di Liu, Jinan, nella provincia settentrionaledello Shandong, per esplorare il Paese e immergersi nel persistente spirito dellunare. “Durante la Festa delle lanterne (che quest’anno ricorreva ieri 12 febbraio), abbiamo sperimentato i vivaci festeggiamenti a Xishuangbanna, dove l’atmosfera festosa meridionale era in pieno svolgimento”, ha condiviso Alberto. Il loro viaggio li ha portati attraverso citta’ come Wuhan, Jiujiang, Jingdezhen e Kunming. A Jingdezhen, soprannominata la “capitale della porcellana”, nella provincia del Jiangxi, Alberto e la sua famiglia si sono cimentati nella lavorazione della ceramica, meravigliandosi dell’antica maestria e dell’ingegno.