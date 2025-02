Romadailynews.it - Cina: apre parco industriale per Internet satellitare, laboratori chiave

Leggi su Romadailynews.it

Pechino ha presentato ufficialmente unper l’e ha concesso licenze a ottodell’industria spaziale commerciale. E’ avvenuto in occasione della Beijing Commercial Space High-quality Development Conference, che si e’ tenuta nell’Area di sviluppo economico-tecnologico di Pechino, anche nota come Beijing E-Town, conclusasi ieri. La conferenza si concentra principalmente sull’attuazione di grandi progetti e sull’accelerazione della crescita di alta qualita’ dell’industria spaziale commerciale cinese. Ildell’sfruttera’ i vantaggi della Beijing E-Town nell’industria aerospaziale e i punti di forza delle industrie di nuovo tipo per sviluppare progetti di, costruendo una catenacompleta per la ricerca e la manifattura intelligente legate all’