Ciclone di San Valentino Meteo fine settimana con gelo neve a bassa quota e allerta in 3 regioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanquest’anno sarà all’insegna del freddo pungente e della, con un vero e proprio colpo di coda dell’inverno che porterà temperature in netto calo e precipitazioni diffuse su gran parte della Penisola. A partire da venerdì 14 febbraio, l’Italia sarà investita da undi origine artica, il quale porteràfino in pianura, forti temporali lungo letirreniche e un crollo termico che farà sentire il suo effetto soprattutto nel.Un’ondata diproveniente dal Mar Bianco, situato a nord-ovest della Russia, farà sentire i suoi effetti già a partire da giovedì sera, con piogge intense e temporali lungo le coste liguri e tirreniche. Il peggioramento si intensificherà tra venerdì e sabato, portando nevicate in pianura su Emilia-Romagna e Veneto.Leggi anche: Trema l’Italia, scossa di terremoto avvertita in treLe previsioni da giovedì 13 a sabato 15 febbraioNella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio, sono previsti fiocchi difino in pianura tra Bologna e Piacenza, con possibili accumuli anche tra Padova e Rovigo.