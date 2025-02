Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Villa verso il ruolo di nuovo ct dell'Italia su strada

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 13 febbraio 2025 – La riconferma di Cordiano Dagnoni come presidentea Federha avviato un effetto domino che nel prossimo futuro dovrebbe toccare le altre cariche di un movimento che sogna di riemergere dalle ceneri degli ultimi anni. Il riferimento va in particolare alla, ambito nel quale, a meno di colpi di scena, dovrebbe essere promosso Marco. Le possibili nuove caricheL'uomo dei miracoli su pista sembra dunque in procinto di rilevare Daniele Bennati, la cui avventura in azzurro non si può considerare positiva dal punto di vista dei risultati ma forse neanche analizzando il feeling con il gruppo: sono ancora vive nella memoria collettive le parole di sfogo dopo la debacle ai Mondiali di Zurigo'ormai quasi ex ct, che in quell'occasione si sentì tradito dallo scarso coraggio palesato da Antonio Tiberi e compagnia.