Oasport.it - Ciclismo su pista: quarto posto agli Europei per il quartetto maschile, buoni esordi per Sierra e Baima

Nella giornata da sogno dell’Italia, con i due ori di Matteo Bianchi ed ilfemminile e con la semifinale conquistata nella velocità da Miriam Vece, sono andate in scena altre tre finalidisudi Zolder.Hanno sfiorato il podio i ragazzi dell’inseguimento a squadre: Davide Boscaro, Renato Favero, Etienne Grimod e Francesco Lamon hanno chiuso al, battuti nella finalina dalla Svizzera per meno di sette decimi. A vincere è stata la Danimarca campionessa del mondo in carica con il crono di 3:51.113 davanti alla Gran Bretagna.Debutto da senior per Juan David: il giovane azzurro ha disputato una gara baldanzosa, chiudendo al nononella corsa a punti. A dominare il fenomeno portoghese Iuri Leitao con 157 punti. Argento per il neerlandese Yanne Dorenbos, bronzo per Jasper de Buyst.