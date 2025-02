Oasport.it - Ciclismo su pista, Matteo Bianchi concede il bis e si conferma campione d’Europa del km da fermo!

Leggi su Oasport.it

Da Apeldoorn a Zolder, cambia il tempo, cambia il velodromo, ma non cambia la medaglia: è sempre oro per. L’azzurro conquista la seconda vittoria consecutiva agli Europei disunel chilometro da.Era il grande favorito il classe 2001 e non ha deluso le aspettative. Miglior tempo in qualifica, 59.965 in finale, unico sotto il muro del minuto alla velocità media di 60.035 km/h per distruggere la concorrenza. Secondo oro in questa rassegna continentale per il Bel Paese.Seconda posizione e medaglia d’argento per il tedesco Maximilian Dornbach a 425 millesimi di ritardo, bronzo invece al ceco David Peterka, staccato di 1”053.Settima piazza per l’altro italiano Stefano Minuta che ha guadagnato una posizione rispetto al mattino chiudendo con il tempo di 1:02.