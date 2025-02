Oasport.it - Ciclismo su pista, l’Italia si conferma sul tetto d’Europa! Il quartetto femminile vince il braccio di ferro con la Germania

Due ori nel giro di pochi minuti, tre in due giorni. Super giornata per la Nazionale italiana disuagli Europei di Zolder in Belgio. Dopo Matteo Bianchi volano le azzurre del quardell’inseguimento a squadre, cheno il titolo agguantato ad Apeldoorn nel 2024.Il trenino tricolore, formato da Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Martina Alzini è riuscito ad imporsi con il tempo di 4:14.213 al termine di una finale spettacolare, ricca di colpi di scena, nel quale le ragazze di Marco Villa se la sono giocata alla pari con la, imponendosi di sette decimi.Clamorosi gli ultimi due giri nei quali Guazzini ha staccato le proprie compagne, rischiando di vanificare tutto, ma la medesima situazione è accaduta allacon Brausse. Italia che in ogni caso ha fatto il vuoto sul finale, portando a casa l’oro.