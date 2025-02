Oasport.it - Ciclismo su pista: il quartetto maschile si giocherà il bronzo con la Svizzera agli Europei

Era più di una mission impossible, ad andare a vedere i tempi si sarebbe fatto fatica anche con la formazione tipo.disuin corso di svolgimento a Zolder ilitaliano di inseguimento a squadredovrà accontentarsi della finale per il.Oggi, nella sfida di primo round contro la Danimarca, che presentava ini propri titolari, una squadra azzurra rimaneggiata è giunta ad oltre sei secondi di ritardo in un duello visto e rivisto nelle stagioni.Le assenze di Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni si sono fatte sentire, il 3:54.022 è molto lontano dai tempi standard degli azzurri. In gara oggi erano presenti Davide Boscaro, Renato Favero, Niccolo Galli e Francesco Lamon che comunque proveranno a giocarsi una meda in serata.