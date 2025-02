Ilgiorno.it - Ci sono due indagati per la truffa del “falso ministro Crosetto”: cosa sappiamo di loro

Leggi su Ilgiorno.it

Milano –cittadini stranieri i due primiper lanei confronti di diversi nomi illustri dell’imprenditoria e della finanza italiana messa in atto usando il nome deldella Difesa Guido. Il gruppo criminale ha chiesto ingenti somme alle potenziali vittime spacciandosi – anche attraverso l’uso di programmi di intelligenza artificiala – per lo stessoo per uno dei suoi collaboratori, con la scusa di dover “pagare un riscatto per liberare giornalisti tenuti in ostaggio in Medio Oriente”. L’inchiesta della Procura di Milano, coordinata dal pubblico ministero Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola e condotta dai carabinieri, ha portato a bloccare i conti olandesi su cui è stata trovato il milione di euro versato aitori da Massimo Moratti, una delle vittime.