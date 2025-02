Ilfattoquotidiano.it - Chiusa l’inchiesta sull’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: 8 verso il processo

Rispetto all’ordinanza di arresto del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo e di altri tre indagati, è scomparsa l’indicazione esplicita del clan Cesarano come promotore del traffico di droga che ilintendeva denunciare, prima di essere ammazzato per impedirglielo. Ma compare un nuovo capo di imputazione, e altri quattro indagati, solo per reati di stupefacenti.Si è formalmente, il primo cittadino di Pollica caduto sotto nove colpi di pistola mentre rincasava in auto il 5 settembre 2010. Gli avvisi sono stati notificati nelle scorse ore al colonnello Cagnazzo, all’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, all’imprenditore Giuseppe Cipriano e al collaborante Romolo Ridosso, i quattro in carcere dal 7 novembre con l’accusa di concorso in omicidio con l’aggravante camorristica.