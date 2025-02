Ilgiorno.it - Chiede l’elemosina e i cittadini protestano. Sessantenne denunciato

A chiamare la polizia sono stati gli automobilisti che si fermavano al semaforo all’incrocio tra viale Roosevelt e via Grandi a Como, dove un uomova soldi con insistenza, al punto da risultare fastidioso. La pattuglia della Squadra Volante ha portato in Questura, mercoledì pomeriggio, un romeno di 61 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. All’arrivo degli agenti, ha detto di essere solo di passaggio e di non avere tempo da perdere per un controllo di polizia: è statoper esercizio molesto dell’accattonaggio.