Thesocialpost.it - “Chi vince Sanremo 2025”. Né Giorgia né Cristicchi: chi è il nuovo super favorito

Leggi su Thesocialpost.it

Chirà? Una domanda che, come a ogni edizione della kermesse musicale più popolare d’Italia, impazza già da ore sui social, soprattutto dopo che la seconda serata ha fatto entrare in scena lo strumento più temuto dagli artisti: il televoto. Con il pubblico a incidere sulla graduatoria, il primo colpo di scena si è già materializzato. E i pronostici, di colpo, sono cambiati.Leggi anche: Incendio mortale a Rimini: muore una coppia, evacuate 43 personeIl nome a sorpresa, ovviamente, è quello di Fedez: non presente in classifica dopo la prima giornata, quando a votare era solo la stampa, il rapper è invece finito in top 5 non appena i telefonini degli spettatori hanno iniziato a inivare sms. Il tutto, bene ricordarlo, al termine di una serata che ha visto però esibirsi soltanto la metà dei cantanti: Brunori Sas, che la stampa aveva messo tra i migliori, non era per esempio in gara e bisognerà attendere la prossima esibizione per capire se il pubblico lo confermerà al vertice.