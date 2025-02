Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex fidanzati famosi di Miriam Leone, da Emanuele Garosci a Matteo Martari

è tra le più note e apprezzate attrici italiane. La sua carriera è partita nel 2008 con la vittoria di Miss Italia e da lì non ha incontrato battute d’arresto fino all’approdo sul grande schermo. Per quanto riguarda la vita privata dell’interprete, è noto che preferisca mantenere un estremo riserbo. Ciò non significa che qualche indiscrezione non trapeli lo stesso al pubblico. Per esempio, sappiamo che il 18 settembre 2021 si è sposata con Paolo Carullo e oggifelicemente marito e moglie. E prima di lui? Qui di seguito, tutti gli ex belli edi.Chigli ex diha una relazione con il designer di alberghi di lusso. In seguito sta insieme a Davide Dileo (noto come Boosta), tastierista dei Subsonica per 4 anni, ma la storia naufraga senza che i diretti interessati spieghino mai i motivi della rottura.