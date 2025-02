Napolitoday.it - Chi lo ha detto che le belle notizie non fanno notizia: i miei urrà (senza Cin)

Leggi su Napolitoday.it

e grazie. Il primo va a Gennaro Sangiuliano che un anno e mezzo da illuminato ministro della cultura, già in odore di salvataggio da conti in rosso per lo storico cinema all’ombra del cinquecentesco Palazzo Cellamare, fece un decreto ad hoc. In sostanza qualsiasi fine avesse fatto il.