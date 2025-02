Cultweb.it - Chi era il Marchese de Sade, fu davvero un uomo empio e scellerato?

Donatien Alphonse François, noto comede, fu un autore tanto discusso quanto influente. Se da un lato la sua vita fu segnata da scandali, arresti e accuse di violenze, dall’altro la produzione letteraria e il suo pensiero lo hanno reso una figura chiave nella storia della libertà d’espressione. Il suo nome, inoltre, ha dato origine al sadismo, parafilia che indica il piacere derivato dall’infliggere dolore o umiliazione agli altri, in un contesto sessuale (ma non solo). Era un criminale irrecuperabile o un genio incompreso? La risposta dipende da come si interpreta il suo lascito.Un ritratto delde(fonte: The Smithsonian Magazine)Nato a Parigi il 2 giugno del 1740, sotto il segno dei Gemelli, in una famiglia aristocratica legata ai principi di Condé (ramo della famiglia reale francese, discendenti dai Borbone), dericevette un’educazione di alto livello e intraprese una carriera militare.