Tpi.it - Chi era Fausto Pinna, il marito di Iva Zanicchi ospite a Sanremo 2025

Leggi su Tpi.it

Chi era, il(compagno) di IvaChi era, ildi Iva? La grande cantante èquesta sera, 13 febbraio, al Festival diper ricevere il premio alla carriera. Una delle voci più belle di sempre della musica italiana, che ha calcato più volte il palco dell’Ariston e che anzi proprio aha avuto la sua consacrazione artistica.è morto quest’estate all’età di 74 anni. Era un noto produttore musicale. I due stavano insieme da oltre 30 anni. In realtà non erano sposati, per cui è più corretto definirlo compagno. Da tempoera malato.I due si sono conosciuti nel 1987 e da allora non si sono più lasciati. Nato in Sardegna,era un produttore musicale: dietro l’album dell’artista emiliana, Care Colleghe, c’è infatti il suo nome.