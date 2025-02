Gamberorosso.it - Chi è Rasmus Munk, lo chef del più spettacolare ristorante al mondo

Leggi su Gamberorosso.it

Quando apreil suoè il 2015. È solo un assaggio di quello che diventerà Alchemist, che nel 2019 si trasferisce in uno spazio enorme: oltre 2000 metri quadrati, in un ex cantiere navale poi diventato magazzino di scena del Royal Danish Theatre nel quartiere industriale di Refshaleøen, a Copenaghen. Un progetto costato intorno ai 15 milioni di dollari cui ha provveduto il mecenate Lars Seier Christensen, lo stesso del Geranium. All'epoca lo avevamo definito come il nuovo teatro dell’alta cucina a Copenaghen ma forse non era abbastanza. Perché più che uno spettacolo teatrale, quello offerto (si fa per dire: ogni cena sta sopra i 600 euro, ma con le bevande può superare i mille euro) daè un evento olistico, come lui stesso lo definisce nel suo manifesto gastronomico.