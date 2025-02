Tpi.it - Chi è Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone (co-conduttrice di Sanremo 2025)

Paolo Carullo è un uomo molto discreto, e in effetti di lui si sa poco. Così come Miriam Leone quando si tratta della sua vita privata. Intervistata da Vanity Fair, l'attrice ha annunciato di essere in dolce attesa. Originario di Caltagirone, Paolo Carullo, 43 anni, è un manager finanziario di professione, completamente lontano dal mondo dello spettacolo. I due si sono incontrati per la prima volta a una festa e si sono sposati nel settembre 2021 a Scicli, in Sicilia, terra d'origine di entrambi. Nel 2006 il marito di Miriam Leone si è laureato in Economia e Finanza a Milano e si è dedicato al mondo degli affari.