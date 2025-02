Sport.quotidiano.net - Chi è Meler, l’arbitro che ha affondato l’Atalanta: in Turchia fu picchiato da un presidente

Dai pugni ricevuti in patria passando dall’Arabia fino al rigore fantasma che ha condannato. Potremmo riassumere così gli ultimi due anni della carriera arbitrale di Halil Umut, arbitro turco protagonista in negativo del rigore inesistente concesso al Bruges nella sfida controdi ieri sera. Ultimi anni che vanno però a macchiare il curriculum di un arbitro comunque dimostratosi di tutto rispetto in precedenza: dopo aver fatto il suo esordio nel campionato turco a 29 anni,è stato poi inserito nella lista internazionale a 31 fino ad entare a far parte nel 2022 della UEFA Elite, la massima categoria arbitrale europea che consente ad esempio di poter dirigere le sfide di Champions League a partire dai quarti di finale. Insomma, tutti tratti che vanno a dipingere il quadro di un arbitro comunque in costante ascesa nel tempo.