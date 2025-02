Quotidiano.net - Chi è l’ex di Katia Follesa: con Angelo Pisani vent'anni d’amore e una figlia

calca per la prima volta il palco dell'Ariston come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Una carriera in ascesa quella della comica e showgirl, diata nota grazie a ‘Zelig’ e oggi sempre più presente nei palinsesti televisivi. Oltre ad averle regalato la notorietà, il programma satirico ha consolidato il legame con quello che, a pochidal loro primo incontro, è diato il padre di sua. Oggi la coppia è separata ma i due hanno mantenuto un rapporto solido e amichevole anche per il bene della famiglia. Prima Festival, Bianca Guaccero e gli altri conduttori: chi sono Chi èCome, ancheè un comico italiano, nato a Milano il 18 luglio 1979. È diato famoso soprattutto per il suo ruolo nel duo ‘Pali e Dispari’, insieme a Marco Silvestri.