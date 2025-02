Gamberorosso.it - Chi è Hélène Darroze, la cuoca francese raccontata in Ratatouille

Qualcuno la potrà riconoscere nella figura di Colette Tatou di, unicadonna nella cucina di Gusteau, ma per gli appassionatiè soprattutto una grandissimache ha fatto la storia della cucinacontemporanea. Figlia d'arte – è la quarta generazione di una famiglia di ristoratori – è in realtà unadi ritorno perché nonostante un'attitudine fortissima verso la cucina, è stata la facoltà di Economia a portarla a Bordeaux, a un centinaio di chilometri da Villeneuve-de-Marsan dove il suo bisnonno nel 1895 ha fondato L’Auberge Le Relais, passato di padre in figlio crescendo costantemente nel corso del tempo.Gli studi proseguono ma il richiamo della ristorazione si fa sentire: va a Monaco, nientemeno che al Louis XV di Alain Ducasse, ma è decisa a rimanere dietro le quinte, interessata alla parte organizzativa tra scartoffie, uffici e progetti da gestire.