Chi è Alessandro Gervasi il giovanissimo pianista ospite di Sanremo 25 è anche un attore!

Una stella nascente della musica, un prodigio del pianoforte.a soli 6 anni si è esibito sul palco di2025 suonando magistralmente un brano di Peppino di Capri. Il suo talento lo ha portato inoltre a recitare nel nuovo film Champagne in uscita su Rai 1 il prossimo 24 marzo 2025 dove interpreterà la versione bambino del cantante campano Peppino di Capri.Il piccolosi avvicina al pianoforte a 3 anni, quando i suoi genitori notano in lui una forte attrazione per lo strumento. Per questo decidono di regalare al loro figlioletto una tastiera e da lìnon ha staccato più le dita, come ci conferma la famiglia stessa su Facebook:Quando ho compiuto tre anni la mia madrina mi ha regalato una tastiera e da lì ho incominciato.Il piccolo prodigio ha dalla sua una dote rarissima, ovvero l’orecchio assoluto.