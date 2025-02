Tpi.it - Chi è Afrojack (Nick van de Wall), il marito di Elettra Lamborghini (co-conduttrice Sanremo 2025)

Leggi su Tpi.it

Chi èvan de), ildi(co-)Chi è ildi, co-della terza serata del Festival di, in onda il 13 febbraio? Si tratta di uno dei nomi scelti da Carlo Conti per affiancarlo nella co-conduzione della 75esima edizione.è legata al dj, pseudonimo divan de, nato a Spijkenisse, una piccola località in Olanda il 9 settembre 1987. Ma è di origine del Suriname. La musica è sempre stata nel destino di, già a 11 anni scopre il sequencer FL Studio. Un programma che compone musica elettronica con il quale si diletta con la produzione dei suoi primi pezzi.Nel 2006, ildi, ha visto nascere il suo primo singolo dal titolo F*ck Detroit.