Chi canta a Sanremo 2025 la canzone scartata da Elettra Lamborghini?

sarà questa sera co-conduttrice della terza serata del Festival diinsieme a Miriam Leone e Katia Follesa, ma non esclude di tornare in futuro in gara a patto di avere il brano giusto. Brano che quest’anno le è stato proposto ma ha scartato; laè comunque rientrata tra le scelte di Carlo Conti e dunque da martedì sera la stando uno dei 29 Big.Sì, è vero. Semplicemente non la sentivo miaha confermato la diretta interessata nella conferenza stampa della terza serata. Non rivela di qualesi tratta né, di conseguenza, a chi è stata assegnata. L’ha però sentita al Festival e non mostra pentimento, almeno in apparenza:Molto bella, bellissima, però sicuramente non era per me.La domanda, a questo punto, è d’obbligo: “Chilada?“.