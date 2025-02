Che ne pensi di Fedez? Dopo Sanremo Cattelan stuzzica Selvaggia Lei non perde l’occasione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la seconda puntata delFestival di2025, Alessandroha tentato di coinvolgereLucarelli in un commento sulla performance di, ben consapevole delle tensioni esistenti tra i due.ha dichiarato: “Oggimi è piaciuto ancora più di ieri. Tu cosa ne? Che voto gli hai dato?”. La Lucarelli ha elegantemente evitato la domanda, rispondendo con ironia: “Ti piace il mio tailleur? Il tuo è molto bello stasera”.>>2025, la classifica della seconda serata: grandi confermeContinua la giornalista: “Gli ho dato sei, ormai è un codice. Lo dò a quelli da cui mi voglio tenere lontana. Non voglio avere a che fare con te: sei! Quindi dove vai in vacanza questa estate?”. Nonostante l’evidente reticenza a esprimersi direttamente, è noto cheLucarelli ha assegnato auna valutazione di sei per la sua esibizione con il brano “Battito” durante la prima serata del Festival.