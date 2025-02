Lettera43.it - Che cosa ha detto il figlio di Elon Musk a Trump nello Studio ovale

Ildie Grimes, X Æ A-Xii, ha attirato l’attenzione durante l’incontro tra il magnate sudafricano e Donaldallo. Mentre il padre affrontava il tema del Dipartimento per l’Efficienza Governativa, il bambino ha giocato sulle spalle del padre e ha fatto smorfie, arrivando persino a infilargli le dita nelle orecchie.Is this for real? “you’re not the president you need to go away”pic.twitter.com/jo7Vwk7aUg— Paige Ex GOP (@ItWasACoup) February 13, 2025Ma sono state due frasi pronunciate dal piccolo a diventare rapidamente virali: prima ha esclamato «I want to shush your mouth», (devi chiudere la bocca), che alcuni hanno interpretato come un commento diretto a, mentre altri ritengono fosse rivolto a qualcuno dello staff. Successivamente, hacon decisione: «You are not president, you need to go away», (tu non sei il presidente, devi andartene), scatenando reazioni ironiche sui social, dove molti hanno collegato le parole al meme “President”.