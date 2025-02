Ilfattoquotidiano.it - “Che bona che sei”: Bianca Balti fa irruzione sul palco di Sanremo e corre ad abbracciare Rose Villain. La reazione di Carlo Conti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

fasuldiinterrompendopere farle i complimenti. Accade nella seconda serata del Festival, quando il presentatore inizia a introdurre la cantante ma la modella, co-conduttrice per una sera, appare a sorpresa in scena tutta trafelata: “Scusa, scusa” e si dirige verso l’artista abbracciandola e lasciandosi scappare un: “Cheche sei !“. Attonito per l’incursione,osserva: “Va bene tutto a”.L'articolo “Cheche sei”:fasuldiad. Ladiproviene da Il Fatto Quotidiano.