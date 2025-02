Quifinanza.it - Champions League negli Usa, lo sport è tutto in casa di Trump

Il mondo del calcio in televisione cambia (quasi) di stagione in stagione. Abbiamo avuto la nuova, così comeanni è stata modificata l’Europae introdotta la Conference.Cos’altro c’è da aspettarsi? La concretizzazione di quanto anticipato non molto tempo fa: Team Marketing fuori dagli accordi per i diritti commerciali globali delle competizioni (maschili) Uefa.Uefa e Stati Uniti, il calcio europeo vola in AmericaQuando si parla di Relevents, si fa riferimento al miliardario Stephen Ross,Usa ben noto per essere il proprietario dei Miami Dolphins. Tralasciando il football (americano) e passando al calcio,anni ha organizzato l’InternationalCup (Icc). Ilsi è concluso nel 2019 (nato nel 2013) ma la fiamma spenta non ha esaurito la voglia di Ross di mettere le mani su questo ambiente.