Champions League, cade il Milan a Rotterdam: Bayern brutto ma vicente

Dopo la sconfitta discutibile dell’Atalanta, alle 21:00 si sono disputate le ultime 3 sfide di questa due giorni di. Male il, che contro il Feyenoord va incontro ad una dolorosa sconfitta. 1-0 per i padroni di casa, grazie alla rete del solito Paixao, che già aveva fatto male la Roma lo scorso anno. Prova in chiaro-scuro per il grande ex, Santiago Giménez, che ha ricevuto comunque tanti applausi da parte dei suoi ex tifosi. In Scozia, ilMonaco non va oltre l’1-2 contro il Celtic, a cui è stato anche annullato il goal siglato da Idah, dopo appena 20 secondi dall’inizio del match. Primo tempo che prosegue con la crescita dei bavaresi e il doppia rete in quattro minuti: al 45? è Olise a regalare lo 0-1, a cui fa seguito la rete d Kane per il 2-0, al 49?. Nel secondo tempo i Bhoys hanno cercato in tutti i modi di dimezzare quantomeno lo svantaggio e lasciare una porticina aperta per il ritorno, riuscendoci con la rete di Maeda al 79?.