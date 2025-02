.com - Champions, Feyenoord-Milan 1-0: Paixao stende i rossoneri

(Adnkronos) – Ilviene sconfitto 1-0 in casa delnell’andata dei playoff diLeague. Subito in gol al quarto minuto i padroni di casa davanti agli oltre 50.000 del De Kuip di Rotterdam, segnaanche grazie a una papera di Maignan che non trattiene la palla. Ilrischia grosso al 37? quandospacca la traversa e sfiora il raddoppio. Nella ripresa ancoraavanti, al 53? Carranza su assist dell’onnipresentesbaglia la mira di poco. Ilprova a rialzare la testa con Reijnders al 70? dal limite, palla di poco sopra la traversa. Si fa vivo Chukwueze, tiro secco parato da Wellenreuther. L’assedio finale delnon produce effetti: Diavolo ko.1-0:seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .