Champions Bruges-Atalanta 2-1 | rigore affonda nerazzurri al fotofinish

(Adnkronos) – L’non passa anell’andata dei playoff per l’accesso agli ottavi diLeague, dopo averli sfiorati con il nono posto e trovando al sorteggio i belgi, 24esimi in classifica: 2-1 il risultato finale. Vanno in vantaggio i padroni di casa al quarto d’ora dal fischio d’inizio, con Jutglà lanciato da Talbi. Poco prima l’si salva da un’incursione di Tzolis, fermato da Bellanova. Il Al 30? altra occasionecon De Cuyper. Si fa vedere l’al 40? con Retegui, fuori di poco. Il pareggio arriva un minuto dopo con un tiro a giro di Pasalic al 41?. Ancorain avvio di ripresa con De Cuyper al 53?, tiro potente ma poco preciso. Replica l’al 66? con Zappacosta fermato da Mignolet, poi ci prova Samardzic e si divora il vantaggio, ancora palla fuori.