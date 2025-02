Juventusnews24.com - Cesari senza filtri: «Protocollo preistorico, il gol dell’Inter con la Fiorentina è colpa di questo. E sugli errori del VAR…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24rispondealle polemiche arbitrali: il commento dell’ex arbitro dopo quanto successo nell’ultima giornataGraziano, ex arbitro, ha parlato delle polemiche arbitrali in Serie A, tra cui il primo golcontro la, che ha fatto discutere molto i tifosi della Juve e delle altre squadre.DEL VAR – «Introdurrei subito il VAR a chiamata, perché si alleggerirebbe anche il compito degli arbitri. Allargandosistema tecnologico, diventerebbe una misura di cui gli altri possono servirsi».CAMBIAREVAR – «Certo. Il gol, ad esempio, è arrivato perdi un. Non si può restare indietro».DEGLI ARBITRI – «Sì, gli arbitri non sono carismatici. Sono ancora un po’ riluttanti perché il direttore di gara sente la sacralità del ruolo.