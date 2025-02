Ilfattoquotidiano.it - “Certe critiche servono solo a far star male le persone. Ringrazio Irama per il suo bellissimo gesto”: Sarah Toscano si sfoga a Sanremo 2025

La più giovane tra i Big del Festival diè la vincitrice di “Amici di Maria De Filippi”, in gara con “Amarcord”. “Sono onorata. Avere 19 anni ed essere sul palco dell’Ariston mi rende fiera di me stessa. – ha detto – Essere la più giovane non è una cosa negativa: ho tanto tempo ancora per crescere, per migliorare e poi porto quello che è una ragazza di 19 anni, porto la mia musica, le mie parole e quella che sono io”. Enon teme la classifica: “Non è il mio obiettivo.è un modo per far conoscere me e la mia musica”.La cantante ha commentato le parole dicontro il cyberbullismo da parte anche di certa critica. Il collega ha teso la mano proprio a. “Mi sono tenuta alla larga dai social e dai commenti sulla mia esibizione – ha commentato la cantante durante l’incontro con la stampa – per evitare di farmi condizionare.