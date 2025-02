Ilgiorno.it - Cenacolo francescano. Su il sipario

Si alza ilaldi Lecco su “Una città sul palcoscenico“, la rassegna di teatro amatoriale giunta alla sua 29esima edizione. La formula è la stessa: uno spettacolo al sabato sera alle 21 e la replica il giorno successivo, domenica, alle ore 15.30. Si ricomincia sabato, il 15 febbraio. Aprono gli artisti di Namastè di Germanedo con Quattro dopo mezzanotte di Marco Ongania che ne è anche il regista. Per info e prevendite www.teatro.it. Il costo del biglietto è di euro 10 il sabato, 8 la domenica mentre l’abbonamento per il sabato costa 60 euro e 45 per quello domenicale.