Milanotoday.it - Cena cantata: musica e gusto a Milano

Leggi su Milanotoday.it

Sabato 15 febbraio, il Farinami Garden ospita una serata imperdibile per gli amanti dellae della buona cucina. Dalle 19:30 alle 2:00, la location si trasforma in un raffinato club invernale con ampi spazi coperti, perfetti per un evento che unisce gastronomia e intrattenimento.