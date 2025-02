Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Cittadella: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I calabresi danno la caccia al quarto posto e non intendono fermarsi, ma i veneti non vanno sottovalutati.vssi giocherà venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Ceravolo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI calabresi sono reduci da sette risultati utili consecutivi con il pareggio di Frosinone seguito ai successi con Brescia e Cesena. La squadra di Caserta ha perso in quasi cinque mesi una sola partita arrivando a totalizzare 36 punti con un buon margine sull’ottavo posto, l’ultimo utile per raggiungere i play-off.Non sono da meno i veneti che, nell’ultima giornata, hanno addirittura espugnato il campo del Pisa seconda in classifica. Una vittoria arrivata dopo la sconfitta contro lo Spezia e il successo sul Cosenza.