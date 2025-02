Dayitalianews.com - Catania: ruba in chiesa ma, scoperto dai Carabinieri, si pente e restituisce tutto

Aveva sporto denuncia di furto con molto rammarico, il sacerdote dellacatanese del Sacro Cuore di Gesù ai Cappuccini, quando si era accorto che erano statiti due amplificatori della parrocchia.Il frate si era recato nella caserma deidi Piazza Dante raccontando che qualcuno, approfittando del fatto che le porte erano state lasciate aperte, dopo una funzione religiosa, per permettere il riciclo dell’aria, aveva preso i due grossi altoparlanti che consentivano a tutti i fedeli di ascoltare la “Parola”.Le dichiarazioni del parroco hanno consentito aidi avviare subito le indagini, svolte anche mediante l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza della zona e individuare, in breve tempo, lo scooter sul quale il ladro aveva raggiunto la.Nonostante le immagini non fossero particolarmente nitide, gli investigatori hanno riconosciuto il malfattore, un 45enne catanese, pregiudicato per reati contro il patrimonio, il quale era stato ripreso mentre passava dinanzi all’edificio e poi, probabilmente avendolo visto aperto e vuoto, aveva deciso di parcheggiare ed entrare.