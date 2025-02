Dayitalianews.com - Catania, distrugge apparecchiature informatiche prima di essere dimesso dal pronto soccorso, arrestato 24enne

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia di Stato haun giovane di 24 anni che, nei giorni scorsi, è andato in escandescenza pochi minutididaldell’ospedale “San Marco”.Il personale sanitario ha richiesto l’intervento della polizia dopo che l’uomo aveva danneggiato alcunedel reparto ospedaliero, gettandole a terra. Una volta arrivati sul posto, gli agenti della squadra volanti della Questura dihanno identificato l’individuo, già conosciuto alle forze dell’ordine poiché sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in relazione a un’indagine per minacce, stalking ed estorsione.Una volta fermato, ilha assunto un atteggiamento poco collaborativo, rivolgendosi ai poliziotti con un tono di minaccia e di sfida.